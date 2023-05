Ed Sheeran schrieb „sieben Songs in vier Stunden“, nachdem bei seiner Frau Cherry Seaborn ein Tumor diagnostiziert worden war.

Die Ehefrau des 32-jährigen Pop-Megastars war im sechsten Monat mit ihrem zweiten Kind Jupiter schwanger, als sie im vergangenen Februar die Diagnose erhielt. Der ‚Bad Habits‘-Hitmacher nutzte das Songwriting, um ihm zu helfen, mit seinem Herzschmerz fertig zu werden.

In der Disney+-Dokumentation ‚The Sum of It All‘ sagte die 30-jährige Cherry: „Wir bekamen die Diagnose des Tumors und am nächsten Tag ging Ed in den Keller und schrieb sieben Songs in vier Stunden. Manche Leute schreiben ein Tagebuch und lassen ihre Emotionen durch den Stift raus und Ed schreibt dann eben Songs, wenn etwas wirklich Intensives passiert.“ Die besten Freunde des Grammy-Gewinners, Jamal Edwards und Shane Warne, starben letztes Jahr ebenfalls innerhalb weniger Wochen. Ed, der auch die zweijährige Lyra mit seiner Jugendliebe Cherry hat, sagte: „Musik war für mich immer wie eine Therapie. Es war eine Möglichkeit, meine Gedanken und Gefühle als Kind runterzubringen, und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. In dem Moment, in dem du feststellst, dass jemandem, den du wirklich liebst, das Schlimmste passiert ist, fühlst du dich, als würdest du ertrinken und kannst nicht mehr herauskommen.“

Der ‚Castle On The Hill‘-Sänger hat sich einer wöchentlichen Therapie unterzogen. Er beschloss, sich Hilfe zu holen, nachdem er von den Verlusten und den gesundheitlichen Problemen seiner Frau überwältigt worden war. In einer Folge von ‚The Jonathan Ross Show‘ im vergangenen Monat sprach er darüber, dass die Therapie ein wichtiger Teil seines Lebens geblieben ist. Er sagte: „Ich gehe einmal in der Woche. In manchen Wochen rede ich nur über etwas Unbedeutendes und in anderen Wochen gräbt man sich in schwerere Sachen. Es ist einfach gut zu reden.“