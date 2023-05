Fall Out Boy haben ein Vinyl ihres neuen Albums verkauft, das echte menschliche Tränen enthält.

Die ‚Love From The Other Side‘-Rocker haben eine bizarre limitierte Version ihrer LP ‚So Much (For) Stardust‘ auf den Markt gebracht, die mit echten Tränen für „maximale emotionale Wiedergabetreue“ gefüllt ist.

Die sogenannten Crynyl-Platten waren am Montag (1. Mai) innerhalb einer Stunde mit nur 50 verfügbaren Exemplaren ausverkauft, obwohl die Band sagte, dass einige für ein Werbegeschenk zurückgehalten wurden. Das Paket enthält eine doppelseitige, mit Tränen gefüllte LP in einer Gatefold-Box mit eingebautem Taschentuchspender. Auf der Crynyl-Website für das Special Edition-Album heißt es: „Musik ist mehr als nur Schallwellen. Es ist Leidenschaft, Kampf und Emotion. Deshalb haben wir eine neue Art von Platte entwickelt: eine, die die tatsächlichen Tränen der Künstler enthält. Wenn du dir eine Crynyl-Veröffentlichung anhörst, hörst du nicht nur, was der Künstler gespielt hat, du fühlst, was er gefühlt hat.“ Die Band scherzte, dass die Platten „Eyeliner-Spuren enthalten können“. Sie fügten hinzu: „Jede Crynyl-Veröffentlichung ist voller Tränen des Künstlers. Wir sammelten Tränenproben mit sterilen Sammelkits, verdünnten sie in eine klanglich optimierte Lösung und versiegelten sie dann mit der proprietären Crynylseal-Technologie in jeder Schallplatte.“

Fall Out Boy kehrten mit ‚So Much (For) Stardust‘ zu ihren Rockwurzeln zurück, nachdem sie 2018 mit ‚MANIA‘ versuchten, sich in einer feindlichen Branche zu behaupten. Bassist und Texter Pete Wentz sagte zuvor gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe das Gefühl, dass unsere Gedanken zu ‚MANIA‘ ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Zwei Alben zuvor haben wir Alben in einer Landschaft gemacht, die nicht besonders bandfreundlich war, und so haben wir nur versucht, herauszufinden, wie wir überleben können.“