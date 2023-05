Taylor Swift soll nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Partner Joe Alwyn Berichten zufolge mit dem The 1975-Frontmann Matty Healy ausgehen.

Die Künstlerin und der britische Sänger sind angeblich bereit dazu, mit ihrer Romanze in Nashville in Tennessee an die Öffentlichkeit zu gehen, wo die US-Sängerin an diesem Wochenende auftreten wird.

Die Neuigkeiten kommen einen Monat, nachdem verkündet wurde, dass sich die 33-jährige Taylor nach sechs Jahren gemeinsamer Beziehung von dem 32-jährigen Schauspieler Joe, getrennt hatte. Ein Insider aus den Kreisen von Taylor enthüllte Berichten von 'The Sun' zufolge: "Sie und Matty sind unsterblich ineinander verliebt. Es ist noch super früh, aber es fühlt sich richtig an. Sie waren vor fast zehn Jahren zum ersten Mal sehr kurz zusammen, aber das Timing hatte einfach nicht gestimmt. Taylor und Joe haben sich im Februar getrennt […] Sowohl Matty als auch Taylor sind in den vergangenen Wochen auf Tournee gewesen, also haben sie viel über Face-Time und mit SMS kommuniziert, aber sie kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen." Healy plane, die Musikerin am kommenden Wochenende in Nashville zu besuchen. "Taylor will einfach nur ihr Leben leben und glücklich sein. Sie hat ihren Freunden erzählt, dass Matty am Wochenende nach Nashville fliegt, um sie auf der nächsten Etappe ihrer Tournee zu unterstützen", so die Quelle weiter. Und auch die Fans von Taylor haben bereits spekuliert, dass die Künstlerin, die zuvor mit Joe, Harry Styles, Calvin Harris und Tom Hiddleston ausging, mit Matty zusammen sein könnte. Bereits im Januar hatte Taylor das Publikum am ersten Abend der ausverkauften 'At Their Very Best'-Tour von Mattys Band The 1975 mit einem überraschenden Auftritt auf der Bühne in der Londoner O2-Arena überrascht.