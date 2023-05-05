気象庁によると、5日14:42頃、石川県能登地方を震源とするM6.3の地震があり、石川県珠洲市で震度6強の揺れを観測しました。n この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：5月5日14:42頃n ・震源地 ：石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)n ・震源の深さ：約10kmn ・地震の規模：M6.3(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度6強：石川県能登n ・震度4 ：石川県加賀、新潟県上越、新潟県中越、新潟県佐渡、富山県東部、富山県西部、福井県嶺北n ・震度3 ：新潟県下越、福島県会津、長野県北部、長野県中部、岐阜県飛騨、滋賀県北部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度6強】n ・石川県 ：珠洲市n 【震度5強】n ・石川県 ：能登町n 【震度5弱】n ・石川県 ：輪島市n 【震度4】n ・石川県 ：七尾市、羽咋市、志賀町、中能登町、穴水町、金沢市、小松市、かほく市、能美市n ・新潟県 ：妙高市、上越市、長岡市、三条市、十日町市、刈羽村、佐渡市n ・富山県 ：舟橋村、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市n ・福井県 ：あわら市、坂井市n 【震度3】n ・石川県 ：宝達志水町、加賀市、白山市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町n ・新潟県 ：糸魚川市、柏崎市、小千谷市、加茂市、見附市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、新潟市北区、新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、燕市、阿賀野市、弥彦村、阿賀町n ・富山県 ：富山市、魚津市、滑川市、黒部市、上市町、立山町、入善町、朝日町、砺波市、南砺市n ・福井県 ：福井市、越前市、永平寺町n ・福島県 ：只見町、西会津町、湯川村n ・長野県 ：長野市、飯山市、小谷村、野沢温泉村、信濃町、小川村、栄村、諏訪市n ・岐阜県 ：高山市、飛騨市、白川村n ・滋賀県 ：長浜市