‚It‘s In His Kiss‘-Hitmacherin Linda Lewis ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Der verehrte Singer-Songwriter, der über einen beeindruckenden Stimmumfang von fünf Oktaven verfügte und Backgroundsängerin von David Bowie und Rod Stewart war, ist am Mittwoch (3. Mai) friedlich verstorben. Lindas Schwester, Dee Lewis Clay, bestätigte die traurige Nachricht von ihrem Tod in einem Facebook-Post, in dem es hieß: „Mit größter Trauer und Bedauern teilen wir die Nachricht, dass unsere geliebte schöne Schwester Linda Lewis heute friedlich in ihrem Haus verstorben ist. Die Familie bittet euch, unsere Privatsphäre zu respektieren und uns zu erlauben, in dieser herzzerreißenden Zeit zu trauern.“ Es wurde keine Todesursache angegeben.

Nach dem Besuch der Bühnenschule spielte die Londonerin unter anderem einen schreienden Fan in dem legendären Beatles-Musicalfilm ‚A Hard Day‘s Night‘ von 1964. Dann folgten in den 70er-Jahren Charterfolge in Großbritannien mit dem Top-10-Hit ‚It’s In His Kiss’, einer Disco-Version von ‚The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)‘ sowie ‚Rock-A-Doodle-Doo‘, ‚Baby I'm Yours‘ und ‚I’d Be Surprisingly Good For You‘. Ihre stimmlichen Fähigkeiten führten dazu, dass sie mit einer Reihe von Künstlern zusammenarbeitete, darunter Joan Armatrading, Basement Jaxx, Turin Brakes und Jamiroquai. Als autodidaktische Gitarristin und Keyboarderin veröffentlichte Linda 10 Studioalben, ihr letztes war 1999 ‚Kiss of Life‘.

Linda lebte in einer Kommune in Hampstead im Norden Londons, die von Leuten wie Cat Stevens/Yusuf Islam, Marc Bolan und Sir Elton John besucht wurde. Linda war mit ihrem Starkollegen Cat/Yusuf zusammen, sie waren sich jedoch nicht einig über seine Bekehrung zum Islam. Sie schrieb einmal: „Um es freundlich auszudrücken: Er war auf der Suche nach einem größeren Sinn im Leben. Um es ganz offen zu sagen, er wurde zu einer Qual.“ Armatrading twitterte jetzt: „Ich bin so traurig, vom Tod von Linda Lewis zu hören. Sie hatte eine schöne Stimme und war ein wirklich liebenswerter Mensch. RIP Linda x.“ Midge Ure schrieb: „Wirklich traurig, das zu hören. Ich war total in Linda Lewis verknallt. ‚Not a little girl anymore‘ war ein großartiges Lied und wunderschön von ihr gesungen.“