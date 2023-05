Der originale A Skylit Drive-Frontmann Jordan Blake ist im Alter von 36 Jahren verstorben.

Die amerikanische experimentelle Post-Hardcore-Band bestätigte am Dienstag (2. Mai) den Tod des Screamo-Sängers.

In einer Erklärung in den sozialen Medien teilte die Gruppe mit: „Wir sind von Trauer überwältigt, euch heute über den Verlust von Jordan informieren zu müssen. Jordan war ein Wegbereiter in der Emo/Post-Hardcore-Musikszene mit unbestreitbarer Leidenschaft, der seine Fans wie eine Familie liebte. Wenn er eine Geschichte zu erzählen hatte, konnte man sie in seinen Texten lesen, sie in seiner Stimme hören, sie in seien Bewegungen sehen und sie in den Tiefen spüren. Wir werden für immer liebevoll über die Erinnerungen und die Musik nachdenken, die wir geteilt haben. Wir lieben dich, Jordan, wir sehen uns auf dem Weg, Bruder. Immer in unseren Herzen.“ Die Band bat die Fans außerdem um Privatsphäre für Jordans Familie, damit diese die Trauer verarbeiten können: „Wir wollen die Wünsche von Jordans Familie nach Privatsphäre und Raum zum Trauern respektieren, daher werden wir bis auf weiteres nichts anderes kommentieren. Vielen Dank, dass ihr euch alle gemeldet habt und für eure freundlichen Worte. Sein Vermächtnis wird durch euch alle weiterleben.“

Eine Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Nur wenige Wochen vor seinem Tod, am 25. April, gab Jordan bekannt, dass er „nicht mehr obdachlos“ sei, nachdem er in einige Schwierigkeiten geraten war. Er twitterte: „In den letzten zwei Wochen sind viele unerwartete Dinge in meinem Leben passiert und solange ich mich erinnern kann, sind es alles ziemlich positive Ereignisse. Ich bin nicht mehr obdachlos, aber was noch wichtiger ist, ich konnte mein Studio aufgrund einer Welle der Studioarbeit erheblich aufrüsten.“ Jordan war von 2005 bis 2007 Frontmann von A Skylit Drive, vereinte sich aber letztes Jahr wieder mit seinen Bandkollegen, um das 15-jährige Jubiläum ihrer Debüt-EP ‚She Watched The Sky‘ zu feiern. Jordan wurde von 2008 bis 2017 durch Michael Jagmin ersetzt. Zu den bisherigen Leadsängern gehören auch Jonny Craig und Craig Mabbitt.