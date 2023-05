Thirty Seconds To Mars werden noch in diesem Jahr ihr neues Album auf den Markt bringen.

Zuletzt veröffentlichten die Rocker 2018 die Platte ‚America‘. Fünf Jahre später kommt endlich der Nachfolger. Am 15. September ist es soweit und die US-Band bringt das brandneue Album, ‚It's The End Of The World But It's A Beautiful Day’ heraus. Darauf enthalten sind elf Titel. Am Montag (8. Mai) erschien mit ‚Stuck‘ bereits die neue Thirty Seconds To Mars-Single.

Frontmann Jared Leto, der bei dem Video Regie führte, sagte in einem Statement: „Dank meiner unglaublich kreativen Mutter wurde meinem Bruder und mir von klein auf die Liebe zur Kunst und zur Fotografie in die Wiege gelegt. Das Video zu ‚Stuck‘, unserem ersten neuen Song seit fünf Jahren, ist ein Liebesbrief an einige meiner Lieblingsfotografen. Künstler, die mich sehr beeinflusst haben, wie Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts und viele mehr."

Jared beschrieb den Musik-Clip als einen „Liebesbrief an die Kraft der Bewegung und der Verbindung". Er fügte hinzu: „Das Video zu ‚Stuck‘ ist eine Fortsetzung der Reise, die mit ‚Up In The Air' begonnen hat, eine Feier von Kunst, Design, Mode und den bemerkenswerten Menschen, die sie zum Leben erwecken.“