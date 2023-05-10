気象庁によると、11日04:16頃、千葉県南部を震源とするM5.4の地震があり、千葉県木更津市で震度5強の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：5月11日04:16頃n ・震源地 ：千葉県南部(北緯35.2度、東経140.2度)n ・震源の深さ：約40kmn ・地震の規模：M5.4(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度5強：千葉県南部n ・震度4 ：千葉県北東部、千葉県北西部、東京都23区、神奈川県東部n ・震度3 ：東京都多摩東部、神奈川県西部、茨城県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、静岡県伊豆n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度5強】n ・千葉県 ：木更津市n 【震度5弱】n ・千葉県 ：君津市n 【震度4】n ・千葉県 ：勝浦市、鴨川市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、睦沢町、長南町、千葉市美浜区、市原市n ・東京都 ：千代田区、品川区n ・神奈川県：横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市戸塚区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、川崎市中原区n 【震度3】n ・千葉県 ：館山市、御宿町、鋸南町、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、一宮町、長生村、白子町、長柄町、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市n ・東京都 ：中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、調布市、町田市n ・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市西区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市高津区、川崎市宮前区、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、大和市、座間市、綾瀬市、厚木市、中井町n ・茨城県 ：常総市、取手市、筑西市、坂東市、稲敷市n ・埼玉県 ：加須市、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川口市、春日部市、狭山市、草加市、越谷市、志木市、八潮市、富士見市、三郷市n ・静岡県 ：東伊豆町