写真:リーグカップ3回戦とプレミアリーグ第18節でアーセナルを相手にゴールを挙げている三笘。今対戦でも輝けるか ©Getty Images

プレミアリーグ第35節では、首位マンチェスター・シティはリーズと対戦し、イルカイ・ギュンドアンの2ゴールで2-1と勝利。追いすがる2位アーセナルは好調ニューカッスルとのアウェイゲームを2-0で制した。三笘薫が先発フル出場したブライトンは、残留争いを演じるエヴァートンに1-5の大敗を喫した。

5月13日から15日にかけては第36節が行われる。マンチェスター・シティはエヴァートンとのアウェイゲームに挑む。この試合の3日後にUEFAチャンピオンズリーグの準決勝レアル・マドリード戦という大一番に挑むこともあり、メンバーをある程度、入れ替えて戦う可能性は高い。一方のエヴァートンには残留という明確な目標があり、前節はブライトンに大勝して勢いを得ているだけに、順位差どおりの試合展開にはならないだろう。

2位アーセナルは難敵ブライトンとのホームゲームに挑む。冨安健洋に加え、ウィリアン・サリバとオレクサンドル・ジンチェンコもケガで今季絶望となったため、守備陣の陣容に余裕がない状態なのは大きな懸念点。多彩な攻撃を持ち味とするブライトンをどのように食い止めるか。攻撃陣ではマルティン・ウーデゴーアが直近5試合で5ゴールと絶好調。優勝争いを続けるためには彼の活躍が不可欠となる。

3位ニューカッスルはリーズとのアウェイゲーム、4位マンチェスター・ユナイテッドはウルヴスとのホームゲーム、5位リヴァプールはレスターとのアウェイゲームに挑む。3位から5位までの勝ち点差はわずかに「3」で、この3チームによる来シーズンのCL出場権争いは激しさを増している。今節はいずれも下位チームとの対戦となるだけに、確実に勝利を収めて3ポイントを上積みしておきたい。特にリヴァプールはリーグ戦で6連勝を飾っており、その勢いはニューカッスルやマンチェスター・ユナイテッドには不気味に映っているはずだ。

視聴方法は、SPOTV NOWでは第36節の10試合をライブ配信予定。リーズ vs ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッド vs ウルヴス、アストンヴィラ vs トッテナム、エヴァートン vs マンチェスター・シティ、アーセナル vs ブライトン、レスター vs リヴァプールの6試合は日本語実況解説で配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも10試合をライブで視聴できる。

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で5月13日(土)23:00キックオフのチェルシー vs ノッティンガム・フォレスト、ABEMA(無料)で5月13日(土)23:00キックオフのマンチェスター・U vs ウルヴス、5月15日(月)0:30キックオフのアーセナル vs ブライトンの試合が視聴できる。

■プレミアリーグ 第36節 配信スケジュール

5/13(土)20:30 リーズ vs ニューカッスル

【SPOTV NOW】実況:西岡明彦 解説:ベン・メイブリー

5/13(土)23:00 サウサンプトン vs フラム【SPOTV NOW】

5/13(土)23:00 チェルシー vs ノッティンガム・フォレスト

【SPOTV NOW】

【ABEMA】実況:柳下圭佑 解説:ハーフナー・マイク

5/13(土)23:00 アストン・ヴィラ vs トッテナム

【SPOTV NOW】実況:安井成行 解説:福西崇史

5/13(土)23:00 マンチェスター・U vs ウルヴス

【SPOTV NOW】実況:永田実 解説:坪井慶介

【ABEMA】実況:河村太朗 解説:粕谷秀樹

5/13(土)23:00 クリスタル・パレス vs ボーンマス

5/14(日)22:00 エヴァートン vs マンチェスター・C

【SPOTV NOW】実況:倉敷保雄 解説:川勝良一

5/14(日)22:00 ブレントフォード vs ウェストハム【SPOTV NOW】

5/15(月)0:30 アーセナル vs ブライトン

【SPOTV NOW】実況:下田恒幸 解説:水沼貴史

【ABEMA】実況:野村明弘 解説:林陵平、鄭大世

5/16(火)4:00 レスター vs リヴァプール

【SPOTV NOW】実況:野村明弘 解説:林健太郎

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。