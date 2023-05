Jason Sudeikis sieht seine Trennung von Olivia Wilde nicht als „Ende von etwas“ an.

Der 47-jährige ‚Ted Lasso‘-Schauspieler trennte sich im November 2020 von der 39-jährigen ‚Don't Worry Darling‘-Schauspielerin – mit der er die Kinder Otis (9) und Daisy (6) hat – und ist in einen Sorgerechtsstreit mit seiner Ex verwickelt. Jetzt hat er aber das Ende ihrer Beziehung damit verglichen, Erfahrungen in ihr Leben zu bringen.

Der Schauspieler sagte der Zeitung ‚The Observer‘: „Ich glaube nicht, dass es das Ende von etwas ist. Es ist mehr so, als hätten wir drei oder vier Anhänger zum Armband unseres Lebens hinzugefügt haben.“ Jason fügte hinzu, dass er immer so optimistisch bleiben würde wie sein US-College-Football-Trainer-Charakter Ted Lasso, bis er mit dem sicheren Tod konfrontiert wurde. Er sagte: „Bis ich damit konfrontiert bin, in einem Flugzeug zu sitzen, das abstürzen soll, oder eine Biopsie schlechte Nachrichten zurückbringt oder eine andere große Veränderung in meinem Leben oder in dem Leben eines geliebten Menschen passiert, habe ich keinen Grund, nicht so optimistisch zu sein wie die Figur, die ich in den letzten drei Jahren darstellen durfte. Ich habe keine Beschwerden. Überlassen Sie das den Experten.“

Trotz ihres Sorgerechtsstreits sind Olivia und Jason in ihrem Rechtsstreit gegen ihr ehemaliges Kindermädchen vereint. Ericka Genaro behauptete im Februar, das Paar habe sie gefeuert, nachdem sie um einen dreitägigen „Stressurlaub“ gebeten hatte, nachdem die Beziehung der Promis zusammengebrochen war. Das ehemalige Kindermädchen behauptete, dass sie nach Wildes Auszug unter erhöhtem Stress und Angst litt, weil sie in ihrer Abwesenheit viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen musste. In den juristischen Papieren heißt es: „Der Druck auf Ericka, nicht nur die Hauptbetreuerin der Kinder zu sein, sondern auch Wildes Abwesenheit für die Kinder auszugleichen, wurde lähmend.“ Das Kindermädchen arbeitete von 2018 bis 2021 für die Schauspieler und klagt auf Strafschadenersatz, Anwaltskosten und Kosten der Klage.