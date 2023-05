Natalie Portman hat das familienfreundliche Filmmodell in Frankreich gelobt.

Die 41-jährige Schauspielerin, die mit Ehemann Benjamin Millepied den gemeinsamen Sohn Aleph (12) und die siebenjährige Tochter Amalia hat, hat „lebensverändernde“ Erfahrungen bei der Arbeit an Projekten in dem europäischen Land gemacht. Anders als in den USA oder England seien die Tage dort so strukturiert, dass sie die Abende mit ihrer Familie verbringen konnte. Sie gab zu, dass es für Eltern, die an Sets in Großbritannien arbeiten, viel „schwieriger“ sei.

Über Sarah Polleys Bemühungen, Darstellern und Crew ein Familienleben zu ermöglichen, während sie letztes Jahr ‚Women Talking‘ drehte, sagte Natalie gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Das ist etwas, das ich in Frankreich oft sehe, und ich denke, das ist der Grund, warum die gesamte neue Generation französischer Filmemacher weiblich ist, weil es wirklich möglich ist. Nicht, dass jede Frau Kinder hat oder Kinder will, aber es macht es möglich, Regisseurin zu sein, Kinder zu haben und ein guter Elternteil zu sein. Sie haben ein starkes soziales System mit Kinderbetreuung und die Arbeitszeiten sind normal. Wir haben ‚Jackie‘ in Frankreich gedreht und ich habe auch einen französischen Film namens ‚Planetarium‘ gedreht. Ich war jeden Tag um 18 Uhr zum Abendessen zu Hause – einfach völlig lebensverändernd. Wenn du einen Film oder eine Serie in den USA machst, bist du einfach weg. Du bist einfach weg und es ist wirklich schwer für alle Eltern.“