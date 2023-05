John Legend "weinte" darüber, wie gut seine ältesten Kinder auf ihre kleine Schwester reagierten.

Der 'All of Me'-Sänger und seine Frau Chrissy Teigen haben vor vier Monaten ihre Tochter Esti bekommen und waren erleichtert, dass ihre Befürchtungen, die siebenjährige Luna und der vierjährige Miles könnten eifersüchtig sein, unbegründet waren. Chrissy schwärmte gegenüber 'E! News': "Es ist einfach so cool zu sehen, wie gut es Luna und Miles geht. Alle haben gefragt: 'Oh, hast du Angst, dass sie eifersüchtig sein werden?' Ich antwortete: 'Sie sind eifersüchtig darauf, wer sie zuerst halten darf! Sie lieben sie so sehr.' […] In der ersten Woche, in der wir sie nach Hause brachten, weinte John nur über ihre Reaktion auf sie. Es war so unglaublich."

Am liebsten verbringt Chrissy den Muttertag übrigens zu Hause und freut sich wie jedes Jahr über ein Fotobuch, das John seit Lunas Geburt für seine Liebste zusammenstellt. "Jedes Jahr macht John ein Jahrbuch von allem, was wir in dem Jahr gemacht haben. Fotos, die er selbst zusammenstellt. Er wählt jedes einzelne Foto aus, alle Layouts, und wir bekommen ein Buch, das ungefähr drei Zentimeter dick ist und das gesamte Jahr zeigt. Das haben wir also seit dem Jahr, in dem Luna geboren wurde. Das ist jedes Jahr mein Muttertagsgeschenk und ich wünsche mir nie etwas anderes."