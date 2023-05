Sarah Ferguson will in ihrem neuen Podcast „auspacken“.

Die 63-jährige Autorin, die mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew die Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie hat, hat sich mit der Unternehmerin Sarah Jane Thomson für den Podcast ‚Tea Talks with the Duchess and Sarah‘ zusammen getan. Auf Instagram kündigte Fergie über das Projekt an: „Es ist an der Zeit, dass wir endlich auspacken. Unser brandneuer Podcast ‚Tea Talks with the Duchess and Sarah‘ kommt nächste Woche auf allen Streaming-Plattformen heraus.“

In der Beschreibung des Podcasts steht derweil zu lesen: „‚Tea Talks with the Duchess and Sarah‘ ist ein neuer wöchentlicher Podcast über die Höhen und Tiefen des Alltags. Die Langzeitfreundinnen und Tee-Fans, Autorin Sarah Ferguson, Herzogin von York, und Sarah Jane Thompson, Unternehmerin und Gründerin von First News, werden die wöchentlichen Themen ergründen, während sie dabei eine heiße Tasse Tee genießen. Sie lernen etwas über sich selbst, von einander und beziehen Stellung zu den wichtigsten und komischsten Geschichten, die in der Welt passiert sind. Kein Thema ist tabu.“