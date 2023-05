Heather Rae könnte ein weiteres Baby mit Tarek El Moussa bekommen.

Der 35-jährige ‚Selling Sunset‘-Star heiratete 2021 den TV-Moderator Tarek – der bereits Taylor (12) und den siebenjährigen Brayden mit seiner Ex-Frau Christina Hall hat – und begrüßte im Januar Sohn Tristan mit ihm. Nun hat Heather verraten, dass ein weiteres Baby auf dem Plan stehen könnte, weil sie noch Embryonen übrighabe, nachdem sie erfolglos eine künstliche Befruchtung versuchte.

In der ‚The Jennifer Hudson Show‘ sagte sie: „Wir haben immer noch Embryonen. Vielleicht bekommen wir also noch ein Baby ... Ich weiß es nicht.“ Tarek fügte hinzu: „Davon weiß ich nichts, vielleicht ... Was immer sie will, ist in Ordnung.“ Die Reality-TV-Stars fügten hinzu, dass es eine „große Überraschung“ war, als sie erfuhren, dass sie überhaupt ein Baby erwarteten und Heather sagte: „Wir haben den Prozess der künstlichen Befruchtung durchlaufen, weil wir nicht dachten, dass Heather schwanger werden könnte. Also haben wir die ganze Sache durchgemacht, die Ärzte, die Spritzen, alles, und dann wurde sie auf natürliche Weise schwanger. Und ich dachte, sie würde mir einen COVID-Test zeigen. Es war ein Schwangerschaftstest.“

Anfang dieses Jahres gab Heather zu, dass sie es überhaupt nicht ertragen könne, von dem Kleinen getrennt zu sein, weil sie so eine „verrückte Bindung“ zu ihm habe. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ schwärmte sie: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so besessen von ihm sein würde. Ich dachte, weißt du, ‚Oh, es wäre in Ordnung, zum Abendessen zu gehen‘ oder ‚Es wäre in Ordnung, wenn ich auf die kleinen Ausflüge gehe‘ und es ist schwierig, überhaupt zum Arzt zu gehen oder das Haus zu verlassen oder ihn zu duschen und sich fertig zu machen. Jetzt haben wir dieses kleine Ding, das wir für den Rest unseres Lebens beschützen müssen, und er ist so wertvoll. Er ist so ein braves Baby. Ich habe diese wahnsinnige Bindung zu ihm, von der ich nicht wusste, dass ich sie haben würde, und ich glaube nicht, dass man das verstehen kann, bis es da ist und man diese Gefühle hat.“