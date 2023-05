Das kommende Foo Fighters-Album soll dem verstorbenen Schlagzeuger der Band, Taylor Hawkins, und auch Dave Grohls verstorbener Mutter Virginia Hanlon Grohl gewidmet sein.

Die 'Walk'-Rocker werden ihre neue Platte 'But Here We Are' am 2. Juni herausbringen und haben mitgeteilt, dass das Album unter anderem zu Ehren ihres Bandkollegen aufgenommen wurde, der im März 2022 im Alter von 50 Jahren tot in seinem Hotelzimmer in Kolumbien aufgefunden wurde.

Die Foos teilten die minimalistische weiße Kassette und zudem das Albumcover für die LP mit ihren Fans, die von Morning Breath INC designt wurden, und twitterten in Bezug auf die Widmung des Albums: "Für Virginia und Taylor." Der Nachfolger ihrer 'Medicine at Midnight'-Platte aus dem Jahr 2021 wird beschrieben als: "Eine brutal ehrliche und emotional rohe Reaktion auf alles, was die Foo Fighters im letzten Jahr durchgemacht haben." Die 'Everlong'-Künstler haben sich mit dem Produzenten Greg Kurstin für die 10-Track-Sammlung erneut wiedervereinigt, die ihre neue Ära ankündigt. In einer Pressemitteilung heißt es zudem, dass das kommende Album "von einer jahrzehntelangen Reife und Tiefe geprägt" sei. Zudem heißt es: "'But Here We Are' ist der Klang von Brüdern, die Zuflucht in der Musik gefunden haben, die sie vor 28 Jahren zum ersten Mal zusammenbrachte." Bisher konnten die Fans der Band zuvor die neuen Singles 'Rescued' und 'Under You' zu hören bekommen.