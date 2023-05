Lana Del Rey hat ihren zuvor geleakten Song 'Say Yes To Heaven' offiziell veröffentlicht.

Die eigenständige Single folgt auf die Erscheinung des gefeierten neunten 'Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd'-Studioalbums der Popsängerin.

Der neue Song war bereits zuvor 2012 in Zusammenarbeit mit Rick Nowels geschrieben worden und wurde Opfer einer unautorisierten Veröffentlichung, die dazu führte, dass der Song auf TikTok viral ging. Am selben Tag (19. Mai) teilte auch der Vater der 37-jährigen Singer-Songwriterin, Rob Grant, seinen neuesten Track 'Deep Ocean Swells'. Über das Lied verriet der Musiker in einem Statement: "Ich nahm 'Deep Ocean Swells' in den Conway Studios auf einem wunderschönen Steinway-Flügel auf. Das Klavier war dazu in der Lage, die tiefen Bassnoten einzufangen, die wie der Herzschlag des Ozeans steigen und fallen. […] Mit geschlossenen Augen spürt man dann, wie das Meer einen anhebt und dann rhythmisch sinkt, während man von den tiefen Wellen in einen Traum entführt wird. Luke Howard hat dieser Komposition zusammen mit dem Budapest Art Orchestra seine eigene Magie und wunderschöne Strukturen hinzugefügt." Der Song ist auf Grants kommenden Debüt-Studioalbum 'Lost At Sea' zu hören, das am 9. Juni erscheinen wird. Lana scherzte zuvor darüber, dass der Ausflug ihres Vaters in die Musik entweder der "Anfang von etwas Schönem sein oder uns alle in den Abgrund reißen" werde.