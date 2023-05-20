宮城県警によると、１８日午後１時２０分ごろ、仙台市青葉区中央４丁目の商業施設で女子高校生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、紺色長袖シャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・女子トイレに侵入し、女子生徒に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、あおば通駅［ＪＲ］、青葉通一番町駅［仙台市交通局］、広瀬通駅［仙台市交通局］、宮城野通駅［仙台市交通局］など
宮城県警によると、１８日午後１時２０分ごろ、仙台市青葉区中央４丁目の商業施設で女子高校生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、紺色長袖シャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・女子トイレに侵入し、女子生徒に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、あおば通駅［ＪＲ］、青葉通一番町駅［仙台市交通局］、広瀬通駅［仙台市交通局］、宮城野通駅［仙台市交通局］など
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