（宮城）仙台市青葉区中央４丁目で下半身露出　５月１８日昼過ぎ

Published
2023/05/20 10:27 (JST)

宮城県警によると、１８日午後１時２０分ごろ、仙台市青葉区中央４丁目の商業施設で女子高校生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、紺色長袖シャツ、黒色ズボン）

■実行者の言動や状況
・女子トイレに侵入し、女子生徒に下半身を見せた。

■現場付近の施設
・仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、あおば通駅［ＪＲ］、青葉通一番町駅［仙台市交通局］、広瀬通駅［仙台市交通局］、宮城野通駅［仙台市交通局］など

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