任期満了に伴う長崎県島原市議選は21日告示され、定数19に対し20人が立候補を届け出た。各候補は子育て支援や人口減対策、地域産業の振興などを訴え7日間の選挙戦に入った。立候補者の内訳は現職15、元職1、新人4。政党別では自民12、公明1、共産1、無所属6。期日前投票は22日から27日まで市内3カ所で受け付ける。市役所本庁（同市上の町）と市有明庁舎（同市有明町）は午前8時半～午後8時。イオン島原店（同市弁天町1丁目）は午前10時～午後8時に受け付ける。
投開票日は28日。投票終了と開票開始が2時間繰り上がる。投票は午前7時～午後6時まで市内28カ所。午後7時15分から市霊丘公園体育館・弓道場（弁天町2丁目）で開票する。選挙人名簿登録者数は3万6158人（男1万6629、女1万9529）＝20日現在、市選管調べ＝。
(届け出順)
草野 勝義 64 無現
楠 晋典 47 無現
本田 順也 50 自現
浜崎 清志 69 自現
本多 松弘 52 自現
北浦 守金 73 自現
本多 秀樹 76 自現
馬渡 光春 70 自現
松井 扶公 46 無新
馬場 勝郎 77 自現
岡野 龍介 70 無新
松﨑 広大 40 公新
永田 光臣 72 自現
種村 繁德 71 自現
上田 義定 51 自現
一倉 澄子 63 共新
本田 みえ 62 無元
森園浩太郎 47 自現
林田 勉 65 自現
松坂 昌應 69 無現
島原市議選告示、20人が立候補
- Published
- 2023/05/21 18:02 (JST)
- Updated
- 2023/05/21 18:14 (JST)
任期満了に伴う長崎県島原市議選は21日告示され、定数19に対し20人が立候補を届け出た。各候補は子育て支援や人口減対策、地域産業の振興などを訴え7日間の選挙戦に入った。立候補者の内訳は現職15、元職1、新人4。政党別では自民12、公明1、共産1、無所属6。期日前投票は22日から27日まで市内3カ所で受け付ける。市役所本庁（同市上の町）と市有明庁舎（同市有明町）は午前8時半～午後8時。イオン島原店（同市弁天町1丁目）は午前10時～午後8時に受け付ける。
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