島原市議選告示、20人が立候補

Published
2023/05/21 18:02 (JST)
Updated
2023/05/21 18:14 (JST)

　任期満了に伴う長崎県島原市議選は21日告示され、定数19に対し20人が立候補を届け出た。各候補は子育て支援や人口減対策、地域産業の振興などを訴え7日間の選挙戦に入った。立候補者の内訳は現職15、元職1、新人4。政党別では自民12、公明1、共産1、無所属6。期日前投票は22日から27日まで市内3カ所で受け付ける。市役所本庁（同市上の町）と市有明庁舎（同市有明町）は午前8時半～午後8時。イオン島原店（同市弁天町1丁目）は午前10時～午後8時に受け付ける。
　投開票日は28日。投票終了と開票開始が2時間繰り上がる。投票は午前7時～午後6時まで市内28カ所。午後7時15分から市霊丘公園体育館・弓道場（弁天町2丁目）で開票する。選挙人名簿登録者数は3万6158人（男1万6629、女1万9529）＝20日現在、市選管調べ＝。
(届け出順)
草野　勝義　64　無現
楠　　晋典　47　無現
本田　順也　50　自現
浜崎　清志　69　自現
本多　松弘　52　自現
北浦　守金　73　自現
本多　秀樹　76　自現
馬渡　光春　70　自現
松井　扶公　46　無新
馬場　勝郎　77　自現
岡野　龍介　70　無新
松﨑　広大　40　公新
永田　光臣　72　自現
種村　繁德　71　自現
上田　義定　51　自現
一倉　澄子　63　共新
本田　みえ　62　無元
森園浩太郎　47　自現
林田　　勉　65　自現
松坂　昌應　69　無現

© 株式会社長崎新聞社

県内ニュース 選挙

長崎新聞

長崎の旬の注目記事を発信しています。

関連記事