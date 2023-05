Olivia Rodrigo versprach ihren Fans, dass ihr neues Album "so kurz vor der Fertigstellung" stehe.

Die 'Good 4 u'-Sängerin hat den zweijährigen Meilenstein ihres erfoglreichen 'SOUR'-Debütalbums markiert und angekündigt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Fans ihre neue Musik zu hören bekommen.

Olivia schrieb auf ihrem Account auf Instagram: "Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 'SOUR' ist heute 2 Jahre alt. Keine Worte könnten jemals beschreiben, wie viel mir dieses Album bedeutet und wie wahnsinnig dankbar ich für jeden Segen bin, den es in mein Leben brachte. Das neue Zeug ist so, so, so so kurz davor, fertig zu sein, das verspreche ich euch." Am Anfang des Jahres deutete Olivia an, dass sie hart an "so vielen neuen Songs" gearbeitet habe. Die Grammy-Gewinnerin teilte in ihren Instagram Stories einen Videoclip mit ihren Fans, in dem sie und der Produzent Dan Nigro im Aufnahmestudio zu einem Klavierstück am Headbangen sind. Zu dem Clip schrieb der Star: "Ich arbeite an so vielen neuen Songs und freue mich darüber, sie euch zu zeigen. Vielen Dank für alles." Die 20-jährige Künstlerin hatte zuvor verkündet, dass sie "so aufgeregt" wegen all der neuen Musik sei, "die 2023 bringen wird".