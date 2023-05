Mike Tindall musste die Krönungszeremonie von König Charles auf einem Bildschirm verfolgen – obwohl er anwesend war.

Der 44-jährige pensionierte Rugby-Star – der mit Prinzessin Annes Tochter Zara Tindall verheiratet ist – saß am 6. Mai mit seiner Frau in der Westminster Abbey vier Reihen hinter Prinz Harry und Prinzessin Eugenie und Beatrice. Er gibt aber zu, dass es „frustrierend“ war, nicht richtig um die Säulen herum sehen zu können.

In seinem Podcast ‚The Good, The Bad and The Rugby‘ sagte er: „Du bist am heißesten Ort, aber es passiert um die Ecke, wo du nichts sehen kannst! Du hast zwar einen Platz in der ersten Reihe, aber ... Es war unglaublich, dort zu sitzen, aber frustrierend.“ Mike und Zara sind Eltern von drei Kindern – Mia, Lena und Lucas. Die Kinder hatten sie aber nicht zur Krönung oder zum Konzert auf Schloss Windsor am nächsten Tag mitgebracht.

Während eines Interviews bei ‚Good Morning Britain‘ sprach Mike auch darüber, dass er dezent versuchte, während des Konzerts zu tanzen, bei dem Katy Perry und Lionel Richie auftraten. Er verriet aber, dass es schwierig gewesen sei, seine besten Moves auszuführen, weil er auf einer erhöhten Plattform so nah am König und Königin Camilla stand. Er sagte: „Es ist sehr schwierig, wenn man sich auf einer erhöhten Plattform befindet, die unter vielen Lichtern steht. Ich hatte also das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich von meiner besten Seite gezeigt habe. Wenn du auf der Plattform neben dem König interessante Tanzmanöver gemacht hättest, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so gut angekommen wäre.“