Julia Louis-Dreyfus hatte damit zu kämpfen, das Kapitel ‚Seinfeld‘ abzuschließen.

Die US-Schauspielerin war von 1990 bis 1998 in der erfolgreichen Sitcom als Elaine Benes zu sehen. Allerdings fiel es der Darstellerin sehr schwer, die Serie hinter sich zu lassen. „Es gab eine echte Trauerphase, als die Serie zu Ende ging, die sehr real und spürbar war, weil wir uns alle so sehr liebten“, enthüllt die 62-Jährige gegenüber dem ‚People‘-Magazin. Für ihre Rolle an der Seite von Serien-Star Jerry Seinfeld gewann sie einen Golden Globe sowie einen Emmy.

Nach dem Ende von ‚Seinfeld‘ war Julia fest entschlossen, ihre Schauspielkarriere weiter zu verfolgen. So spielte sie unter anderem in Serien wie ‚The New Adventures of Old Christine' und ‚Veep – Die Vizepräsidentin' mit. „Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich weiterarbeiten wollte und musste. Ich wollte diese Sache, die sich Schauspielerei nennt, weiter machen. Ich wollte es weiterverfolgen, was ich auch tun konnte“, berichtet sie.

Kürzlich hatte die Komikerin verraten, dass sie Jerry und Larry David – die Schöpfer von ‚Seinfeld' - dazu gedrängt hat, ihr eine prominentere Rolle in der Sitcom zu geben. Im Gespräch mit ‚The Daily Beast‘ erklärte sie: „Ich werde nicht lügen: Am Anfang hatte ich in bestimmten Episoden nicht immer viel zu tun. Ich bin mehrmals zu Larry und Jerry gegangen und habe gesagt: ‚Hey, Leute, schreibt mir mehr, ich muss mehr in dieser Serie sein.' Das habe ich einfach immer wieder gemacht. Und sie taten es."