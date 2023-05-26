長崎伝統芸能振興会は25日、長崎くんち（10月7～9日）の各踊り場桟敷券販売日程などを発表した。諏訪神社（長崎市上西山町）の桟敷券は6月7日午前7時から、同神社内のくんち踊馬場さじき運営委員会事務所で販売する。

同神社では10月7日（午前7時、午後4時）、9日（午前8時20分）に奉納踊りを行う。S席3万6千円、A席3万円、B席2万4千円、C席1万8千円。いずれも1升4人掛け。

残席は、6月9日午前9時半から電話予約を受け付ける。長坂整理券は7月1～20日、はがきで申し込む。23日に公開抽選を行い、当選者にはがきで知らせる。問い合わせは同委員会（電095.821.8596）。

他の踊り場の販売日程と問い合わせ先は▽お旅所（元船町）7月18日午後1時。元船町お旅所さじき運営委（電095.823.9073）▽八坂神社（鍛冶屋町）6月12日午前9時。同神社さじき運営委（電095.822.6750）▽中央公園（賑町）8月1日午前10時。長崎商工会議所（電095.822.0111）。

同振興会によると、物価高騰で桟敷の制作費が増加。これに伴い、桟敷券の料金が改定され、従来より千～8千円上昇した。