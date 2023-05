Jessica Haller bringt schon im Juni ihren nächsten Song heraus.

Die Bachelorette von 2017 unternahm bereits 2022 mit dem Song ‚Love Will Bring You Home‘ ihren ersten Ausflug ins Musikgeschäft und offenbar ist ihr Durst noch nicht gestillt. Die 33-Jährige, die mit ihrem Ehemann Johannes Haller und der gemeinsamen Tochter Hailey-Su (2) auf Ibiza lebt, will weiterhin als Sängerin arbeiten und veröffentlicht nächsten Monat ihren zweiten Song.

Auf Instagram kündigte sie jetzt das Release-Date an, der 2. Juni. „Oh mein Gott, bitte kneift mich kurz. Release 02.06. When The Lights Go Out“ Außerdem eröffnete die ehemalige Bachelor-Kandidatin auch, dass es zu dem Song ein Musikvideo geben soll. Auch dieses kündigte sie bei Instagram schon an und teilte sogar eine kleine Vorschau darauf in ihrem Feed. In dem Clip sieht man Jessica weinend auf dem Boden sitzen, aufstehen und ein paar Schritte gehen, während sie einen weißen Kimono von ihrem Körper gleiten lässt. Dazu schrieb sie: „Kleiner Teaser zu meinem Musikvideo von ‚When The Lights Go Out‘. Für dieses Video habe ich mich an eine Zeit zurückerinnert, als es mir alles andere als gut ging.“

In einem weiteren Video erklärte Jessica bereits, dass es in dem Song um dunkle Zeiten im Leben gehen soll: „Gerade in den ruhigen Momenten im Leben stellt man sich die ernsthaften Fragen. Wie: ‚Wer ist eigentlich da, wenn es einem nicht so gut geht?‘ Und darum geht es in dem Song ‚When The Lights Go Out‘.“