気象庁によると、26日19:03頃、千葉県東方沖を震源とするM6.2の地震があり、茨城県神栖市、千葉県銚子市・旭市で震度5弱の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：5月26日19:03頃n ・震源地 ：千葉県東方沖(北緯35.6度、東経140.7度)n ・震源の深さ：約50kmn ・地震の規模：M6.2(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度5弱：茨城県南部、千葉県北東部n ・震度4 ：茨城県北部、千葉県北西部n ・震度3 ：千葉県南部、宮城県南部、福島県中通り、福島県浜通り、栃木県北部、栃木県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、東京都23区、神奈川県東部、新潟県中越、山梨県東部・富士五湖n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度5弱】n ・茨城県 ：神栖市n ・千葉県 ：銚子市、旭市n 【震度4】n ・茨城県 ：鹿嶋市、潮来市、稲敷市、行方市、鉾田市、河内町、ひたちなか市、小美玉市、茨城町n ・千葉県 ：東金市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、成田市、印西市n 【震度3】n ・茨城県 ：土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町、水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、那珂市、大洗町、城里町、東海村n ・千葉県 ：茂原市、大網白里市、神崎町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、いすみ市、大多喜町、鋸南町n ・宮城県 ：丸森町n ・福島県 ：郡山市、白河市、須賀川市、国見町、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、古殿町、いわき市、南相馬市、双葉町n ・栃木県 ：大田原市、小山市、真岡市、下野市、益子町、市貝町、芳賀町、高根沢町n ・埼玉県 ：加須市、鴻巣市、久喜市、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川口市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、川島町、宮代町、杉戸町、松伏町n ・東京都 ：千代田区、墨田区、江東区、大田区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区n ・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市緑区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市宮前区、平塚市、二宮町n ・新潟県 ：南魚沼市n ・山梨県 ：忍野村