ティナ・ターナーの『愛の魔力』が米iTunesのチャートでトップに輝いた。24日(水)に83歳で死去したティナ、その後楽曲の再生回数が軒並み上がっており、同チャートのトップ10に8曲入り、更に『オール・ザ・ベスト』『シンプリー・ザ・ベスト』『プライヴェート・ダンサー』といった作品がiTunesアルバムチャートのTop3を独占する結果となった。

またミュージックビデオも人気が再燃、『愛の魔力』『プライヴェート・ダンサー』、そして映画『マッドマックス/サンダードーム』のテーマ曲『孤独のヒーロー』がiTunesで最も再生されたMV3本となった。ちなみにAmazonなど他の配信プラットフォームでも再生回数が急上昇している状況となっている。

今回トップを飾った『愛の魔力』は1984年リリースのアルバム『プライヴェート・ダンサー』からの3rdシングルで、当時米ビルボード100でトップに、1993年の伝記映画(邦題『TINA ティナ』)にも同曲の原題となる『What’s Love Got to do With It』が使用されていた。同映画ではティナをアンジェラ・バセット、音楽パートナーで夫でもあったアイク・ターナーをローレンス・フィッシュバーンが演じている。

ティナの死因に関しては、担当広報が「自然死」と発表、長い闘病生活の後、スイスのチューリッヒ近郊キュスナハトの自宅で永眠したことが伝えられていた。

一方、亡くなる2年前のドキュメンタリーで自身の肉体的、精神的健康について口にしていたティナ、結婚生活を通してアイクから受けたドメスティック・バイオレンスにより心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断されたことを告白、また音楽プロデューサーのアーウィン・バッハと2013年に結婚して3か月で脳卒中を起こしていたほか、腸がんも患い、さらに2017年には腎不全と診断されるも、アーウィンから腎臓1つを提供されていた。

4人の子供がいたティナ(そのうち2人はティナより先に死去)、グラミー賞はノミネート25回、受賞8回、更に功労賞を3度獲得、最後のスタジアムコンサートは2009年の英シェフィールド公演となっていた。