写真:勝ち点剥奪が決まったユヴェントスは、大逆転でCL出場権を確保することはできるだろうか ©Getty Images

セリエAは、第36節ではユヴェントスがエンポリ戦の試合開始直前、過去数年間の複数の財務違反により勝ち点10の剥奪が正式決定。その影響からかエンポリにも1-4と大敗し、それまでの2位から7位に転落した。ウディネーゼに勝利したラツィオが2位に浮上して来シーズンのチャンピオンズリーグ出場を確定させ、ナポリに1-3で敗れたインテルが3位、サンプドリアに5-1で大勝したミランが4位となっている。

5月26日から28日にかけては第37節が行われる。インテルはホームで5位アタランタとの上位対決に挑む。この試合に勝利すればCL出場権獲得が確定するだけに、何としても勝利を収めたいところだ。もちろんアタランタとしてもCL出場権に向けて負けられない一戦となるため、激戦は必至だ。

ミランは勝ち点を剥奪されたユヴェントスとアウェイで対戦する。両者の勝ち点差は「5」で、ユヴェントスにも大逆転でのCL出場権獲得の可能性がわずかに残されているため、こちらも熱い戦いになることは間違いない。ミランは前節オリヴィエ・ジルーがハットトリックを達成、ラファエウ・レオンもゴールを奪うなど、攻撃陣が好調だ。

6位ローマはフィオレンティーナとのアウェイゲームに挑む。フィオレンティーナはミッドウィークにコッパイタリア決勝を戦っており、中2日でローマ戦を迎えるため、コンディション的には分が悪い。さらに2019-20シーズンからの直接対決でローマが7連勝、今シーズンの第18節で対戦した際もローマが2-0で勝利と、さまざまな条件がローマ有利を示しているように見えるが、果たしてどうなるか。

下位では19位クレモネーゼ、20位サンプドリアの降格がすでに決定。残る1枠の回避を目指す16位レッチェ、17位スペツィア、18位ヴェローナの熾烈な残留争いにも注目したい。レッチェはアウェイでモンツァと、スペツィアはホームでトリノと、ヴェローナはホームでエンポリと、それぞれ対戦する。

視聴方法は、SPOTV NOWでスペツィア vs トリノ、フィオレンティーナ vs ローマの2試合をライブ配信予定。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも先の2試合をライブで視聴できる。

また、DAZNでは全10試合をライブ配信予定。

■セリエA 第37節 配信スケジュール

5/27(土)3:45 サンプドリア vs サッスオーロ【DAZN】

5/27(土)22:00 サレルニターナ vs ウディネーゼ【DAZN】

5/27(土)22:00 スペツィア vs トリノ【SPOTV NOW】【DAZN】

5/28(日)1:00 フィオレンティーナ vs ローマ

【SPOTV NOW】実況:北川義隆 解説:細江克弥

【DAZN】

5/28(日)3:45 インテル vs アタランタ

【DAZN】実況:中村義昭

5/28(日)19:30 ヴェローナ vs エンポリ【DAZN】

5/28(日)22:00 ボローニャ vs ナポリ【DAZN】

5/28(日)22:00 モンツァ vs レッチェ【DAZN】

5/29(月)1:00 ラツィオ vs クレモネーゼ【DAZN】

5/29(月)3:45 ユヴェントス vs ミラン

【DAZN】実況:北川義隆 解説:細江克弥

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。