写真:勝てば無条件で残留とエヴァートンが優位に立つが、果たして…… ©Getty Images

プレミアリーグは、第37節では2位アーセナルがノッティンガム・フォレストに0-1で敗れ、その時点でマンチェスター・シティの優勝が決定。王者チームはその翌日にホームでチェルシーを1-0と下した。三笘薫を擁するブライトンはサウサンプトンに3-1と快勝し、来シーズンのUEFAヨーロッパリーグ出場が確定。三笘は再三の決定機を逸したが、チーム2点目をアシストした。

5月28日には第38節が行われる。最終節のため、全試合が同日・同時刻キックオフとなる。上位陣ではすでに1位から6位までの順位がほぼ確定しており、最終節の結果で入れ替わりがあるとすれば3位マンチェスター・ユナイテッドと4位ニューカッスルのところだけ。いずれも来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権は手にしているため、余計なプレッシャーを感じることなく最終節に挑めるはずだ。

ヨーロッパカンファレンスリーグ出場権内にいる7位アストンヴィラと8位トッテナムの勝ち点差はわずかに1ポイントで、アストンヴィラはホームにブライトンを迎え撃つ。前節は先制しながら試合終了間際に失点して引き分けに終わったが、第16節での対戦時に2-1と勝利したブライトンにシーズンダブルを達成し、いい形でフィニッシュを迎えたい。ブライトンは三笘のシーズン8点目に期待したいところだ。

一方のトッテナムはアウェイで19位リーズと対戦する。相手は残留争いを演じているチームであり、白星を挙げる以外に残留の道がないため、なりふり構わずに勝利を目指しにくるはず。直近7試合で1勝1分け5敗と不振が続くトッテナムとしては苦戦が必至で、4試合連続ゴール中のハリー・ケインにかかる期待は大きい。

残留争いはサウサンプトンの降格がすでに決定しており、リーズ以外にレスターとエヴァートンが残る2枠からの回避を目指している。勝ち点33で17位のエヴァートンはホームでボーンマスと、同31で18位のレスターはホームでウェストハムと対戦する。エヴァートンは第35節でブライトンに5-1と大勝したが、それ以外の試合では勝ち切れない試合が続いている。一方のボーンマスも3連敗中と苦戦が続いているため、エヴァートンとしては何としても勝利して残留を確定させたい。

レスターは直近5試合で3分け2敗。前節は3位ニューカッスルに引き分けたが、今節は勝利以外では残留の道がなくなる。ただ、ウェストハムは6月7日にカンファレンスリーグ決勝が控えており、高いモチベーションを維持しているだけに、難しい試合となるだろう。

視聴方法は、SPOTV NOWで第38節の10試合をライブ配信予定。アストンヴィラ vs ブライトン、ブレントフォード vs マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド vs フラム、サウサンプトン vs リヴァプールの4試合は日本語実況解説で配信される。また、全10試合をリアルタイムで追いかける番組『Goal Rush』も配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも10試合をライブで視聴できる。

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で5月29日(月)0:30キックオフのアーセナル vs ウルヴス、ABEMA(無料)で5月29日(月)0:30キックオフのアストンヴィラ vs ブライトン、チェルシー vs ニューカッスルの試合が視聴できる。

■プレミアリーグ 第38節 配信スケジュール

5/29(月)0:30 アストンヴィラ vs ブライトン

【SPOTV NOW】実況:安井成行 解説:川勝良一

【ABEMA】実況:倉敷保雄 解説:鄭大世

5/29(月)0:30 エヴァートン vs ボーンマス【SPOTV NOW】

5/29(月)0:30 リーズ vs トッテナム【SPOTV NOW】

5/29(月)0:30 ブレントフォード vs マンチェスター・C

【SPOTV NOW】実況:野村明弘 解説:水沼貴史

5/29(月)0:30 マンチェスター・U vs フラム

【SPOTV NOW】実況:西岡明彦 解説:粕谷秀樹

5/29(月)0:30 チェルシー vs ニューカッスル

【SPOTV NOW】

【ABEMA】実況:福田浩大 解説:Leo the Football

5/29(月)0:30 レスター vs ウェストハム【SPOTV NOW】

5/29(月)0:30 アーセナル vs ウルブス

【SPOTV NOW】

【ABEMA】実況:吉野真治 解説:林陵平

5/29(月)0:30 サウサンプトン vs リヴァプール

【SPOTV NOW】実況:小林惇希 解説:坪井慶介

5/29(月)0:30 クリスタルパレス vs ノッティンガム・フォレスト【SPOTV NOW】

5/29(月)0:30 Goal Rush(全10試合をリアルタイムで追いかけ放送)

【SPOTV NOW】実況:下田恒幸 解説:ベン・メイブリー

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。