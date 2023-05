Haben Julian Claßen und Tanja Makarić etwa Beziehungsprobleme?

Das zumindest fragen sich aufmerksame Fans, denen aufgefallen ist, dass in Julians Instagram-Feed keine Pärchenbilder mehr zu finden sind. Die Sportlerin und der YouTuber sind schon seit Juli 2022 offiziell zusammen und bisher hatten die beiden keine Probleme damit, ihre Gefühle auch mit ihren Followern zu teilen und das ein oder andere herzige Bild zu posten. Aus Julians Feed sind diese nun aber alle verschwunden.

Bei Tanja im Feed sollen ebenfalls einige Bilder fehlen. Das letzte Pärchenbild mit Julian ist bereits fünf Wochen alt und war ein Geburtstagsglückwunsch an den 30-Jährigen. Sie schrieb dazu: „Wenn du 100 Jahre alt wirst, will ich 100 minus 1 Tag leben. Dann muss ich nie ohne dich sein.“-Winnie Puh. 30 sah nie besser aus. Happy Birthday an meine größte Inspiration und mein größtes Vorbild. Danke, dass du mir die Welt zeigst und mich so unendlich glücklich machst. Wir können uns alle so sehr glücklich schätzen, dich in unserem Leben zu haben. Ich liebe dich unendlich.“

Das klingt nun so gar nicht nach Beziehungsproblemen und vermutlich haben die besorgten Fans auch voreilige Schlüsse gezogen. Wer nämlich in den Stories der beiden genau hinsah, dem wird aufgefallen sein, dass die beiden am Pfingstsonntag (28. Mai) am gleichen Gartentisch frühstückten. Beziehungstechnisch dürfte wohl alles okay sein. Die gelöschten Bilder bleiben aber trotzdem erstmal ein Mysterium.