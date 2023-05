Halle Bailey ist „so aufgeregt“, in ‚The Color Purple‘ gecastet worden zu sein.

Die 23-jährige Schauspielerin wird die Rolle der jungen Nettie Harris in dem kommenden musikalischen Coming-of-Age-Historiendrama spielen, das die Kämpfe einer schwarzen Frau zeigt, die in den frühen 1900er-Jahren im Süden der USA lebt. Außerdem sind auch Stars wie Fantasia, Ciara, Taraji P. Henson und H.E.R. in dem Film zu sehen und Halle erklärte, dass es ein „erstaunlicher Moment“ war, die Rolle zu bekommen, weil ihr der Originalfilm von 1985 so viel bedeute.

Die Schauspielerin sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ein Teil von ‚The Color Purple‘ zu sein, ist ein so erstaunlicher Moment für mich, weil dieser Film so ein Grundelement ist, insbesondere in unserer Community. Ich erinnere mich, dass meine Großeltern ihn immer im Hintergrund laufen ließen. Und ich war einfach sehr aufgeregt, nicht nur, weil ich so ein Fan von den Frauen bin, die darin mitspielen... Es fühlte sich an wie eine lustige Familie, als wäre man auf einem Familientreffen. Du liebst es, all deine Tanten und Cousinen zu sehen, es fühlte sich buchstäblich so an.“

Die ‚Little Mermaid‘-Darstellerin fügte hinzu, dass sie besonders wegen der Bindung, die sie zu ihrer eigenen Schwester Chloe hat, daran interessiert war, die junge Nettie in dem Film zu spielen, der eine Adaption des Broadway-Musicals von 2005 ist. Halle konnte auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen, als sie an der Seite von Phylicia Pearl Mpasi spielte. Sie fügte hinzu: „Ich war aufgeregt, die junge Nettie zu spielen, weil ich das Gefühl hatte, Erfahrung mit Schwesternschaft zu haben, durch diese Bindung, die ich zu meiner Schwester Chloe habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich aus meinen Erfahrungen mit ihr schöpfen und sie auf die schöne Beziehung zwischen Celie und Nettie anwenden konnte. Auch wenn Nettie für fast die Hälfte des Films weg ist, spürt man ihre Liebe und den Gedanken an sie und Celie.“ ‚The Color Purple‘ soll in den USA am Weihnachtstag 2023 und in Deutschland am 28. Januar 2024 erscheinen.