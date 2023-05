Jerry Trainor war „untröstlich“, als er die Memoiren von Jennette McCurdy las.

Der 46-jährige Schauspieler spielte in den späten 2000er-Jahren an der Seite von Jennette in der Nickelodeon-Serie ‚iCarly‘ mit, in der Jennette die zynische, aber liebenswerte Sam spielte. Als Jennette ihre Memoiren ‚I‘m Glad My Mom Died‘ veröffentlichte – in denen sie verschiedenen Formen des Missbrauchs beschreibt, denen sie durch ihre Mutter Debra ausgesetzt war, bevor sie 2013 nach einem Kampf gegen Brustkrebs starb – las er das Buch sofort und war stolz auf sie, dass sie ihre Geschichte erzählen konnte.

Jerry erzählte gegenüber ‚E! News‘: „Ich habe es sofort gelesen. Es ist herzzerreißend, aber es ist auch brillant und lustig. Ich war sehr stolz darauf, dass sie in der Lage war, ihre Wahrheit zu sagen. Sie ist sehr stark und sehr scharfsinnig und man kann es am Schreiben sehen, wie klug sie ist. Es sind Dinge, mit denen sie sich ihr ganzes Leben lang beschäftigen wird, aber sie ist erstaunlich. Sie benutzt es und sie wird dadurch stärker.“

Die ehemalige ‚Sam and Cat‘-Schauspielerin, die von 2013 bis 2014 an der Seite von Popstar Ariana Grande in der kurzlebigen Sitcom mitspielte, hat die Schauspielerei inzwischen zugunsten einer Karriere als Drehbuchautorin und Regisseurin aufgegeben, gab aber zuvor zu, dass das Fassen ihrer Geschichte in Worte sie möglicherweise an einen Punkt gebracht habe, an dem sie in Betracht ziehen würde, wieder vor die Kamera zu treten. Sie sagte: „Ich habe das Gefühl, dass ich erst durch das Schreiben des Buches an einen Punkt gekommen bin, an dem ich denke, dass es einen Weg geben könnte, die Schauspielerei zu erforschen, die nicht das Gepäck mit sich bringt, das ich so lange mit mir herumgetragen habe. Vielleicht, wenn ich etwas für mich selbst schreibe.“