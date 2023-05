König Charles ehrte Tina Turner mit einer musikalischen Hommage im Buckingham Palace.

Der frisch gekrönte Monarch (74) erlaubte der Band of the Welsh Guards, den Hit ‚The Best‘ der „Queen of Rock ‚n‘ Roll“ aus dem Jahr 1989 während der Wachablösung vor der königlichen Residenz in London am Freitag aufzuführen, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist, die von Forces News geteilt wurden. Während der jahrhundertealten Zeremonie, bei der die King‘s Guard die Verantwortung für den Schutz der Paläste von Buckingham und St. James an die New Guard übergibt, schloss sich ihnen das First Battalion Welsh Guards Corps of Drums an.

Charles und Tina, deren Tod im Alter von 83 Jahren am 24. Mai bekannt gegeben wurde, lernten sich 1986 kennen, als sie beim Prince‘s Trust All-Star Rock Concert im Londoner Wembley-Stadion eine Show gab.

Der Song ‚The Best‘ hat auch eine tiefe Bedeutung für andere Mitglieder der königlichen Familie. Prinz William (40) erzählte in der Serie ‚Time to Walk‘ von Apple Fitness+, dass seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana den Track immer für ihn und seinen Bruder Prinz Harry (38) spielte, während sie sie zurück ins Internat fuhr. Der Prinz von Wales, der 15 Jahre alt war, als Diana im August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, sagte: „Einer der Songs, an die ich mich massiv erinnere und der mir die ganze Zeit über im Gedächtnis geblieben ist, und den ich bis heute insgeheim immer noch genieße, ist Tina Turners ‚The Best‘, weil es sich wie ein echter Familienmoment anfühlte, auf dem Rücksitz zu sitzen und zu singen. Und meine Mutter, sie fuhr und sang aus voller Kehle. Wir holten sogar den Security-Mann ins Auto: Gelegentlich sang er auch mit. Wir sangen und hörten die Musik bis zum Tor der Schule, wo sie uns abgesetzt haben.“