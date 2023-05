Paul Walkers Bruder Cody Walker hat seinen neugeborenen Sohn nach dem verstorbenen Schauspieler benannt.

Cody (34) war am Boden zerstört, als Paul – am besten bekannt für seine Rolle als Brian O‘Conner im ‚Fast and Furious‘-Franchise – vor einem Jahrzehnt im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall starb. Jetzt hat er bekannt gegeben, dass er und seine Frau Felicia Knox ihren Jungen Paul genannt haben, nach dem verstorbenen Star.

Die Eheleute sagten über die Geburt ihres Sohnes gegenüber ‚Page Six‘: „Paul Barrett ‚Bear‘ Walker wurde am Sonntag, dem 30. April, in Arizona mit einem Gewicht von 3288 Gramm geboren.“ Cody, der mit seiner Frau auch eine fünfjährige Tochter und einen zweijährigen Sohn hat, fügte gegenüber dem Outlet hinzu: „In diesem November ist es 10 Jahre her, dass wir meinen Bruder Paul verloren haben, und ich hatte einfach das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt war. Mein Bruder Caleb und ich werden beide keine weiteren Kinder mehr haben. Mein Bruder Paul war Paul William Walker IV und dieser Name reicht vier Generationen zurück. In der Familie nannte er sich ‚Little Paul‘ oder ‚Paul 4‘, obwohl er unserem Vater an Größe schnell entwachsen war. Mir war es wichtig, dass dieser Name weitergeführt wird.“

Cody trägt auch dazu bei, die Erinnerung an seinen Bruder lebendig zu halten, indem er sich am FuelFest beteiligt, das im Juni auf dem Irwindale Speedway, Kalifornien, beginnt. Das Motorsportfestival feiert die Autokultur und sammelt auch Geld für Reach Out Worldwide, eine gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation, die Paul im Januar 2010 gründete, nachdem er die Folgen eines schweren Erdbebens in Haiti gesehen hatte. Als Paul starb, hatte er die Dreharbeiten zu seiner Rolle in ‚Furious 7‘ noch nicht abgeschlossen, der nach einer Reihe von Umschreibungen und Ersatz-Darstellern – zu denen auch Cody und Caleb gehörten – veröffentlicht wurde.