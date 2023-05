Kelly Clarkson verlegt ihre Talkshow nach New York City.

Die ‘Because of You’-Musikerin hat beschlossen, 'The Kelly Clarkson Show’ - die seit ihrem Debüt 2019 auf dem Gelände von Universal City in Tinseltown läuft - von Los Angeles in den Big Apple zu verlegen, um näher bei ihrer Familie in North Carolina zu sein. Die 41-Jährige erzählte ‘TalkShopLive’: "Ich habe mit ihnen gesprochen, weil ich dachte: 'Leute, ihr müsst wissen, was passiert. Entweder bin ich nicht in der Lage, die Show fortzusetzen, oder ich muss an die Ostküste.”

Kelly, die mit ihrem Ex Brandon Blackstock (46) die achtjährige River Rose und den siebenjährigen Remington hat, gab zu, dass es auf dem Höhepunkt der Pandemie "für niemanden gut war, so weit von seiner Familie isoliert zu sein…" Meine Familie ist an der Ostküste, sie lebt in North Carolina. Es war also so eine Sache, die ich machen musste.” Die Sängerin betonte zudem, wie wichtig es für ihre Familie sei, einen "dringend benötigten Neuanfang" zu bekommen, und lobte den Sender NBC für sein Entgegenkommen bei der Verlegung der Sendung in die Radio City Music Hall. “Ich weiß, dass wir das nicht von meiner Ranch aus machen können, aber gibt es eine Chance, dass wir es in New York machen können? Das ist zumindest näher an meiner Familie.' Das war wirklich der Hauptgrund”, so Clarkson.