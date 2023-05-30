30日午後5時49分ごろ、石川県珠洲市で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は能登半島沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.5と推定される。津波の心配はない。
各地の震度は次の通り。
震度4＝珠洲、珠洲正院（石川）▽震度2＝珠洲大谷（石川）など▽震度1＝上越（新潟）富山市役所（富山）金沢、七尾、小松、輪島（石川）あわら国影（福井）栄村（長野）飛騨河合元田（岐阜）など
30日午後5時49分ごろ、石川県珠洲市で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は能登半島沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.5と推定される。津波の心配はない。
各地の震度は次の通り。
震度4＝珠洲、珠洲正院（石川）▽震度2＝珠洲大谷（石川）など▽震度1＝上越（新潟）富山市役所（富山）金沢、七尾、小松、輪島（石川）あわら国影（福井）栄村（長野）飛騨河合元田（岐阜）など
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