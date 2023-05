Michael Bublé hat seinen Grammy erhalten – drei Monate nach der Preisverleihung.

Der 47-jährige Sänger gewann bereits im Februar den Award für das beste traditionelle Pop-Gesangsalbum für ‚Higher‘ und hat nun auf Instagram bekannt gegeben, dass er die Auszeichnung endlich in den Händen halten kann.

In einem Videoclip erklärte Michael, der derzeit auf Tour ist: „Da ich in Kanada bin, dauert es manchmal etwas länger, bis ich mich hier melde, aber ich wollte, dass ihr alle Teil davon seid, wenn ich meinen Grammy zum ersten Mal in den Händen halte, der gerade kam.“ Michael bedankte sich anschließend bei seinen Freunden und seiner Familie, als er das Paket öffnete. Er sagte: „Ich öffne es, ich reiße es auf... Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Danke Gott, meiner wunderbaren Frau und meinen Kindern, meiner Familie, all meinen Freunden, all meinen wunderbaren Co-Autoren, all euch wunderbaren Menschen – und vor allem möchte ich euch (den Fans) danken.“

Michael gab zu, dass es sich „wirklich gut“ anfühle, die Auszeichnung zu gewinnen. Er sagte, als er die Schachtel öffnete: „Da ist sie. Ich meine, es geht nicht nur ums Gewinnen... Aber manchmal fühlt es sich richtig gut an! Und vielen Dank an die Akademie.“ Michael betitelte das Video mit den Worten: „Ich liebe, was ich tue, mit wem ich es tue und vor allem, für wen ich es tue. Vielen Dank, dass ihr alle ein kanadisches Kleinstadtkind unterstützt, das jeden Tag seine Träume lebt.“