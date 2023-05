Bei Sia wurde Autismus diagnostiziert.

Die 47-jährige ‚Chandelier‘-Sängerin, die Anfang des Monats ihren Freund Dan Bernard geheiratet hat, sagte, sie sei auf dem Weg der „Genesung“, nachdem sie entdeckt hatte, dass sie Symptome habe. Jetzt verriet sie auch, dass sie außerdem nüchtern sei.

Sia sagte während eines Gesprächs mit der Finalistin der 44. Staffel von ‚Survivor‘, Carolyn Wiger (36), auf dem ‚Rob has a Podcast‘-Podcast des 44-jährigen ehemaligen ‚Survivor‘-Kandidaten Rob Cesterninos: „Ich habe Autismus-Symptome und ich bin auf dem Weg der Genesung und was auch immer – es gibt eine Menge Dinge. 45 Jahre lang dachte ich: Ich muss meinen menschlichen Anzug anziehen. Und erst in den letzten zwei Jahren bin ich ganz ich selbst geworden.“ Sie fügte hinzu, niemand könne einen anderen Menschen jemals wirklich kennen, wenn der andere voller Geheimnisse sei. „Und wenn wir schließlich in einem Raum voller Fremder sitzen und ihnen unsere tiefsten, dunkelsten, beschämendsten Geheimnisse erzählen, und alle mit uns lachen, und wir uns zum ersten Mal in unserem Leben nicht wie Müllstücke fühlen, und wir uns zum ersten Mal in unserem Leben so gesehen fühlen, wie wir tatsächlich sind – dann können wir anfangen, in die Welt hinauszugehen und einfach als Menschen und als Menschen mit Herz zu agieren und nicht so zu tun, als wären wir irgendetwas anderes.“

Sia gab nicht genau bekannt, wann bei ihr die Entwicklungsstörung Autismus diagnostiziert wurde, die soziale Ängste und Schwierigkeiten verursachen kann, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Die Sängerin – geboren als Sia Kate Isobelle Furler – wurde vor zwei Jahren dafür kritisiert, dass sie die neurotypische Maddie Ziegler (20) in ihrem Film ‚Music‘ als nonverbales autistisches Mädchen besetzt hatte. Mehrere Schauspieler mit Autismus sprachen sich gegen den Film aus und verurteilten Sias Entscheidung, eine neurotypische Schauspielerin in der Hauptrolle zu besetzen, sowie die Art und Weise, wie ‚Music‘ Autismus darstellte. Die Sängerin twitterte damals als Gegenreaktion, dass ihr „Herz immer am rechten Fleck war“ und forderte ihre Kritiker auf, „sich den Film anzusehen, bevor Sie ihn beurteilen“.