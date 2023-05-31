【2日の献血】熊本市マックスバリュ御幸笛田店など

Published
2023/06/01 05:00 (JST)

　◇熊本市マックスバリュ御幸笛田店・御幸校区（午前10時～同11時15分・午後0時半～同4時）

　◇阿蘇市阿蘇建設会館・阿蘇地区建設業青年部（午前9時半～同11時45分・午後1時～同4時）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「困っています」

　O型「困っています」

　B型「心配です」

　AB型「安心です」

　＝5月25日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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