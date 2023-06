Mel B würde lieber „eine Tasse Tee trinken", als feiern zu gehen.

Die Spice Girls-Sängerin zog nach ihrer Zeit in der Girlgroup nach Los Angeles, kehrte aber 2019 in ihre britische Heimat zurück. Derzeit fungiert sie als Jurorin in der Paramount+ Serie ‚Queen of the Universe‘, in der singende Dragqueens gegeneinander antreten.

Im Gespräch mit dem ‚Heat‘-Magazin verrät die 48-Jährige, dass sie nach der Show lieber nach Hause geht, statt auf Partys abzufeiern. „Ich lebe seit 2019 hier und habe ein schönes Landhaus in der Nähe von Leeds, also bin ich zurück zu meinen Wurzeln gekehrt, wo ich aufgewachsen bin. Ich versuche, meine Energie dafür zu verwenden, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, also gehe ich nach der Show nicht auf Partys“, erzählt sie. „Ich bin nicht wirklich ein Ausgehmensch - ich trinke lieber eine Tasse Tee und schaue ‚Happy Valley' oder gehe mit meinem Hund spazieren.“

Obwohl sie großen Gefallen an ihrer Tätigkeit als Jurorin gefunden hat, bezeichnet es die Britin als „aufregender“, selbst aufzutreten. „Die Spice Girls sind mein Ein und Alles“, schwärmt Mel.

2019 tat sich die ‚I Want You Back'-Hitmacherin mit ihren Spice Girl-Kolleginnen Geri Horner, Melanie C und Emma Bunton für eine Reunion-Tournee zusammen. „Auf unserer letzten Tournee haben wir in riesigen Hallen wie dem Wembley-Stadion gespielt, und du denkst: ‚Wow, all diese Leute sind gekommen, um uns zu sehen!‘ Als Spice Girls hatten wir das Glück, die ganze Welt zu bereisen und unsere Botschaft der Girl Power zu verbreiten“, berichtet die Musikerin.