Kim Cattrall hat ‚Sex and the City‘ hinter sich gelassen.

Die 66-jährige Schauspielerin ist bekanntermaßen nicht besonders gut auf ihre einstige Serienkollegin Sarah Jessica Parker zu sprechen. Nachdem vor kurzem bekannt wurde, dass Cattrall im SATC-Spin-Off ‚And Just Like That‘ für einen kurzen Cameo-Auftritt wieder in ihre Paraderolle Samantha Jones schlüpfen wird, erklärte sie nun, weshalb es trotz der Spannungen zu einer erneuten Zusammenarbeit kam. In einem Interview mit dem ‚Style’-Magazin der ‚Sunday Times’ verriet Cattrall: „Ich habe das hinter mir gelassen. Ich glaube es ist immer am besten, aus Stärke und Selbstkenntnis heraus zu handeln, egal in welcher Situation. An diesem Punkt in meinem Leben will ich außerdem nicht mehr unglücklich an einem Set sein. Ich will das Ganze auf eine Weise machen, die mich künstlerisch erfüllt und glücklich macht.“

Nach dem Ende von ‚Sex and the City‘ war Cattrall unter anderem in den Serien ‚How I Met Your Father‘ und ‚Queer as Folk‘ zu sehen. Für ihre zukünftige Karriere wünscht sie sich, nicht mehr nur mit Samantha Jones in Verbindung gebracht zu werden. Auf die Frage, ob Samantha nur ein kleiner Teil eines größeren Puzzles ist, erklärte der TV-Star: „Absolut.“