（愛知）名古屋市中区栄３丁目で暴行　６月５日午後

Published
2023/06/05 20:01 (JST)

愛知県警によると、５日午後３時１０分ごろ、名古屋市中区栄３丁目の店舗駐車場で年配男性による暴行が発生しました。（実行者の特徴：白髪、白色長袖、黒色ズボン、マスク）

■実行者の言動や状況
・エレベーターを降りた人の頭を、バールのような物で後ろから殴った。

■現場付近の施設
・栄駅［名古屋市交通局］、栄町駅［名鉄］、矢場町駅［名古屋市交通局］、伏見駅［名古屋市交通局］、大須観音駅［名古屋市交通局］など

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