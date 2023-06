Snoop Dogg und Dr. Dre haben zwei Shows in der Hollywood Bowl in Los Angeles verschoben.

Die Rap-Legenden sollten das 30-jährige Jubiläum von Snoops 1993er-Album ‚Doggystyle‘ – das von Dre produziert wurde – mit zwei Orchestershows am 27. und 28. Juni feiern, aber Snoop hat jetzt bestätigt, dass die ‚Snoop Dogg Friends‘-Gigs aufgrund des anhaltenden Streiks der Hollywood-Autoren und anderer Gewerkschaftsverhandlungen in der Branche auf Oktober verschoben wurden.

In einem Beitrag auf Instagram erklärte Snoop: „Aufgrund des anhaltenden WGA-Streiks und der Verhandlungen zwischen der DGA [Directors Guild of America] und der SAG/AFTRA [Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists] haben wir beschlossen, die für den 27. und 28. Juni in der Hollywood Bowl geplanten Shows zu verschieben. Wir sind solidarisch mit den Gewerkschaften und hoffen, dass die AMPTP [Alliance of Motion Picture and Television Producers] so schnell wie möglich faire Vereinbarungen aushandeln wird und alle wieder an die Arbeit gehen können.“

Die Shows wurden auf den 20. und 21. Oktober verschoben. In einer auf der Website des Veranstaltungsortes veröffentlichten Erklärung heißt es: „Die Konzerte von Snoop Dogg and Friends am 27. und 28. Juni sind nun für den 20. und 21. Oktober geplant. Zuvor gekaufte Tickets für Dienstag, 27. Juni, werden beim Konzert am Freitag, 20. Oktober, und Tickets für Mittwoch, 28. Juni, beim Konzert am Samstag, 21. Oktober, eingelöst werden können.“

Der Streik der Writers Guild Of America (WGA) hat zu Arbeitsniederlegungen in ganz Hollywood geführt, weil Autoren bessere Löhne und Bedingungen fordern, auch für ihre Arbeit mit Streaming-Diensten. Snoop zeigte bereits zuvor seine Unterstützung für die Aktion, indem er die Probleme mit denen verglich, mit denen Musiker konfrontiert sind. Während einer Podiumsdiskussion im vergangenen Monat auf der Global Conference des Milken Institute sagte Snoop: „Jemand soll mir erklären, wie man eine Milliarde Streams bekommen kann und keine Million Dollar. Das ist der Hauptkritikpunkt bei vielen von uns Künstlern, wenn wir große Nummern machen ... und es sich nicht zu Geld summiert. Wo zum Teufel ist das Geld?“