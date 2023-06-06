（静岡）御殿場市深沢で声かけ　６月５日午後

Published
2023/06/06 14:52 (JST)

静岡県警によると、５日午後３時ごろ、御殿場市深沢の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～６０代、小柄、茶色ジャンパー、黒色ズボン）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒らに声をかけた。
・「バイトに落ちたのはお前らのせいだ」

■現場付近の施設
・東小学校［発生学校区］、小山高校、御殿場プレミアム・アウトレット、足柄スマートインターチェンジ、ＪＲ御殿場線

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