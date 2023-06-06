静岡県警によると、５日午後３時ごろ、御殿場市深沢の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～６０代、小柄、茶色ジャンパー、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒らに声をかけた。
・「バイトに落ちたのはお前らのせいだ」
■現場付近の施設
・東小学校［発生学校区］、小山高校、御殿場プレミアム・アウトレット、足柄スマートインターチェンジ、ＪＲ御殿場線
静岡県警によると、５日午後３時ごろ、御殿場市深沢の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～６０代、小柄、茶色ジャンパー、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒らに声をかけた。
・「バイトに落ちたのはお前らのせいだ」
■現場付近の施設
・東小学校［発生学校区］、小山高校、御殿場プレミアム・アウトレット、足柄スマートインターチェンジ、ＪＲ御殿場線
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら