Taylor Swift hat die Pop-Punk-Stars Fall Out Boy und Hayley Williams für ‚Speak Now (Taylor’s Version)’ rekrutiert.

Patrick Stump und Co. sind auf ‚Electric Touch‘ (Taylor‘s Version) (From the Vault) zu hören, während die Paramore-Sängerin auf ‚Castles Crumbling‘ (Taylor‘s Version) (From the Vault) einen Teil singt.

Taylor erzählte ihren Millionen von Followern: „Da es bei ‚Speak Now‘ nur um mein Songwriting ging, beschloss ich, zu den Künstlern zu gehen, von denen ich glaube, dass sie mich damals als Texter am stärksten beeinflusst haben, und sie zu bitten, auf dem Album zu singen. Sie sind so cool und großzügig, dass sie sich bereit erklärt haben, meine Version von ‚Speak Now‘ zu unterstützen. Ich habe dieses Album aufgenommen, als ich 32 Jahre alt war (und ich werde immer weiter erwachsen) und kann es kaum erwarten, es euch am 7. Juli zu enthüllen.“

Die Neuaufnahme von Taylors LP aus dem Jahr 2010 enthält insgesamt sechs Songs aus dem Tresor. Die ‚Anti-Hero‘-Hitmacherin ist seit langem ein Fan von Fall Out Boy und erzählte zuvor, wie ihr Hit ‚Blank Space‘ von den ‚Dance, Dance‘-Hitmachern inspiriert wurde. Sie erzählte Zane Lowe auf Apple Music 1: „‚Blank Space‘ ist ein Song, der einfach ein Hammer ist. Eins nach dem anderen, was ich definitiv gelernt habe, als ich Fall Out Boy gehört habe.“ Sie sagte auch dem Rolling Stone: „Fall Out Boy nehmen einen Satz und verdrehen ihn. ‚Loaded God complex/Cock it and pull it?‘ [Songtext von ‚Sugar, We’re Goin Down‘] Als ich das hörte, dachte ich, ich träume.“

‚Speak Now (Taylor‘s Version)‘-Trackliste:

‚Mine‘ (Taylor‘s Version)

‚Sparks Fly‘ (Taylor‘s Version)

‚Back to December‘ (Taylor‘s Version)

‚Speak Now‘ (Taylor‘s Version)

‚Dear John’ (Taylor’s Version)

‚Mean’ (Taylor’s Version)

‚The Story of Us’ (Taylor’s Version)

‚Never Grow Up’ (Taylor’s Version)

‚Enchanted’ (Taylor’s Version)

‚Better Than Revenge’ (Taylor’s Version)

‚Innocent’ (Taylor’s Version)

‚Haunted’ (Taylor’s Version)

‚Last Kiss’ (Taylor’s Version)

‚Long Live’ (Taylor’s Version)

‚Ours’ (Taylor’s Version)

‚Superman’ (Taylor’s Version)

‚Electric Touch’ (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Fall Out Boy]

‚When Emma Falls in Love’ (Taylor’s Version) (From the Vault)

‚I Can See You’ (Taylor’s Version) (From the Vault)

‚Castles Crumbling’ (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Hayley Williams]

‚Foolish One’ (Taylor’s Version) (From the Vault)

‚Timeless‘ (Taylor‘s Version) (From the Vault)