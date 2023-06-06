【8日の献血】水俣市役所など

Published
2023/06/07 05:00 (JST)

　◇水俣市役所・水俣ライオンズクラブ（午前9時～午後0時15分・午後1時半～同4時）

　◇熊本市熊本大学（午前11時半～午後4時半）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

　【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「困っています」

　O型「困っています」

　B型「心配です」

　AB型「安心です」

　＝6月1日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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