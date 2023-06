Jenna Ortega hatte aufgrund ihrer Rolle in ‚Wednesday‘ bereits einige komische Begegnungen.

Die 20-jährige Schauspielerin spielt in der Netflix-Serie die Titelfigur Wednesday Addams. Dass die Show weltweit so bekannt ist, kam für Ortega als Überraschung, wie sie zuletzt am ‚Comedy Actress Roundtable‘ von ‚The Hollywood Reporter‘ verriet. „‚Wednesday‘ hat ein viel größeres Publikum als ich erwartet hatte, insbesondere was die Altersspanne angeht. Es gibt ältere Leute und jüngere Leute. Aber ich habe einige komische Flugzeug-Geschichten, in denen ich aufgewacht bin und kleine Zettelchen gefunden habe oder sowas. Gestern stieg ich aus einem Flugzeug aus und am Ende löste die Stewardess ihre Haare aus einem Knoten und sie hatte zwei dicke Zöpfe und einen Pony. Dann sagte sie: ‚Das habe ich wegen dir gemacht.‘“

Bevor sie die Rolle in ‚Wednesday‘ ergatterte, trat Jenna größtenteils in Werbespots und kleineren TV-Shows auf. Eigentlich wollte sie endlich eine Filmkarriere starten, doch als sie von ‚Wednesday‘ las, wollte sie den Part sofort haben. „Mein Ziel war es, Filme zu drehen, also wollte ich mich eigentlich darauf fokussieren. Aber dann kam dieser Charakter, der so legendäre und so draufgängerisch ist.“