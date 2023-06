Tom Holland will ein Jahr lang keinen Film drehen.

Der 27-jährige Schauspieler arbeitete zuletzt als Produzent und Darsteller an der Psychothrillerserie ‚The Crowded Room‘. Das Projekt sei laut Holland so intensiv für ihn gewesen, dass er nach dem Ende der Dreharbeiten erst einmal eine längere Pause fernab vom Rampenlicht brauche. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ sagte der Filmstar zuletzt: „Ich habe den Lernprozess als Produzent geliebt. Ich scheue nicht vor schwerer Arbeit zurück. Ich war immer schon der Meinung, dass harte Arbeit gute Arbeit ist. Ich habe es wirklich genossen, aber die Show hat mich auch gebrochen. Es gab einen Zeitpunkt, an dem mir klar wurde, dass ich eine Pause brauche. Ich verschwand einfach. Ich flog für eine Woche nach Mexiko und verbrachte ein paar Tage am Strand. Jetzt nehme ich mir ein Jahr lang eine Auszeit, weil die Show einfach so schwierig war.“

Während seiner Zeit fernab von Hollywood will sich der ‚Spiderman: No Way Home‘-Star auf seine Familie und seine Hobbys konzentrieren. Holland erzählt weiter: „Ich bin ich bisschen gereist und ich hatte eine tolle Zeit. Ich habe meine Familie besucht. Ich habe meine Freunde gesehen. Ich habe Golf gespielt. Ich war im Baumarkt und habe mir ein paar Pflanzen gekauft und gebe jetzt mein Bestes, damit sie am Leben bleiben.“