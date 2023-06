Elliot Page und Olivia Thirlby hatten am Set von ‚Juno‘ eine Affäre.

Der 36-jährige Schauspieler, der sich 2020 als trans outete, verliebte sich laut eigener Aussage während der Dreharbeiten zu dem Erfolgsfilm in seinen Co-Star. Bereits beim ersten Kennenlernen sei ein Funke zwischen Elliot und Olivia entstanden und schon kurz darauf sei es zu ersten Annäherungsversuchen gekommen. In seinen Memoiren ‚Pageboy‘, die ‚The Daily Beast‘ vorliegen, schreibt der Hollywoodstar über die Begegnung: „Ich war total sprachlos, als ich Olivia Thirlby zum ersten Mal traf. Wir standen in ihrem Hotelzimmer. Es lief Musik von Billie Holiday. Sie wollte gerade Mittagessen machen und sie schaute mir direkt in die Augen und sagte: ‚Ich fühle mich sehr von dir angezogen.‘ ‚Ähm, ich fühle mich auch sehr von dir angezogen.‘ Und dann machten wir rum. Es ging los… wir hatten andauernd Sex. In ihrem Hotelzimmer, in unseren Wohnwagen am Set, einmal auch in einer kleinen, privaten Toilette in einem Restaurant.“ Olivia Thirlby outete sich 2011 als bisexuell, 2014 heiratete sie ihren Schauspielkollegen Jacques Pienaar.

In seiner Autobiografie verriet Page derweil weiter, dass seine Rolle als schwangere Teenagerin in ‚Juno‘ damals sein Selbstbewusstsein stärkte. „Ironischerweise fühlte ich erstmals eine Form von Autonomie am Set, als ich eine schwangere Teenagerin spielte“, beschreibt er die Arbeit am Film, „Ich trug einen falschen Bauch, aber wurde nicht so sehr verweiblicht. Für mich stand ‚Juno‘ symbolisch für das, was möglich war, der Raum zwischen den Gegensätzen.“