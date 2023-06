‚Emily in Paris‘ kann aufgrund des Autorenstreiks nicht weiter gedreht werden.

Darstellerin Philippine Leroy-Beaulieu, die in der Netflix-Serie die Rolle der Sylvie verkörpert, bestätigte jetzt in einem Interview mit ‚Variety‘, dass die Arbeit an der Erfolgsshow derzeit pausiert. Grund dafür ist der Streik der ‚Writers Guild of America‘, der momentan zahlreiche US-Produktionen in ihren Drehs beeinflusst. Auf die Frage, ob ‚Emily in Paris‘ sich verzögern wird, antwortete Philippine der Publikation: „Ein bisschen. Wir warten auf eine Lösung. Wir werden sehen, was dabei herauskommt.“

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von ‚Emily in Paris‘ sollten ursprünglich bereits diesen Sommer in der französischen Hauptstadt starten. Laut ‚Variety‘-Berichten muss die Produktion jetzt jedoch zwei Monate nach hinten verschoben werden. Lily Collins, die in der Hitshow die Titelfigur Emily spielt, verriet derweil bereits vor einer Weile, dass die neuen Folgen mit „mehr Drama“ aufwarten werden. Sie erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich weiß natürlich nur von den vielen offenen Handlungssträngen, bei denen es in mehrere Richtungen gehen kann. Ich weiß, dass es selbstverständlich mehr Drama geben wird, mehr Lacher und mehr Mode und Reisen.“