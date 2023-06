Das berühmteste Beatles-Album hätte es ohne die Beach Boys nicht gegeben.

Giles Martin, der Sohn des verstorbenen Beatles-Studiozauberers George Martin, besteht darauf, dass die Beatles ‚Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band‘ ohne ‚Pet Sounds‘ der Beach Boys nicht gemacht hätten. Giles (53) hat gerade erst einen neuen Mix der bahnbrechenden Platte von 1966 – die die Hitsingles ‚God Only Knows‘ und ‚Wouldn‘t It Be Nice‘ beinhaltete – in Dolby Atmos aus dem Hut gezaubert, der jetzt zum Streamen verfügbar ist. Und der Musiker hat Brian Wilson (80) von den Beach Boys dafür gelobt, dass er eines der kultigsten und einflussreichsten Alben aller Zeiten solo produziert hat, und darauf bestanden, dass die LP von John Lennon und Co. aus dem Jahr 1967 nicht so klingen würde, wie sie es tut, wenn sie nicht von ‚Pet Sounds‘ beeinflusst worden wäre.

Giles erinnerte sich an ein Gespräch mit seinem Vater und erzählte gegenüber ‚MusicRadar‘: „Ich war einmal mit meinem Vater im Flugzeug und mir wurde plötzlich klar, wie großartig er war. Ich sagte zu ihm: ‚Dad, was du mit den Beatles gemacht hast, war irgendwie erstaunlich, nicht wahr?‘ Und er schaute mich an und sagte: ‚Nicht so toll wie Brian Wilson.‘ Er erklärte mir, dass er immer für die Beatles da war und die Beatles immer für ihn. Aber Brian Wilson hatte niemanden und er ging hin und machte diese Platte. Ohne diese Platte hätten die Beatles ‚Sgt. Pepper‘ nicht gemacht.“

Giles sagt auch, dass Fans dank der Dolby Atmos-Technologie Instrumente hören können, die sie noch nie zuvor auf dem Originalmix gehört haben. In einem Statement sagte er: „‚Pet Sounds‘ von den Beach Boys ist ein bahnbrechendes, ikonisches Album, das das Gesicht der Popmusik verändert hat. Es beeinflusste die Beatles, ‚Sgt. Pepper‘ zu machen. ‚Sgt. Pepper‘ beeinflusste dann Pink Floyd, ‚The Dark Side of the Moon‘ zu machen. Es ist ein faszinierendes Album, weil es wirklich die Arbeit eines Genies, Brian Wilson, ist, der eine Art grenzenlosen Enthusiasmus für Ideen und Texturen hatte. Die Verlagerung von ‚Pet Sounds‘ zu Dolby Atmos bedeutet, dass diese Welten vollständig immersiv sein können. Sie können von ihnen umgeben sein. Sie können Instrumente hören, die Sie noch nie zuvor gehört haben, die auf der Platte sind, aber sie befinden sich jetzt in einem Raum, in dem Sie sie identifizieren können. Ich mag die Idee, mir vorzustellen, eine alte Schallplatte wie ‚Alice im Wunderland‘ zu bekommen und langsam durch das Loch zu fallen. Das ist es, was immersives Audio tun sollte.“