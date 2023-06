Khloé Kardashian will Tristan Thompson klarmachen, dass er sich keine Hoffnungen auf eine Versöhnung machen soll.

Die Reality-Darstellerin trennte sich 2021 von dem Basketballspieler, nachdem herauskam, dass er ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt hatte. Obwohl das ehemalige Paar immer noch Zeit miteinander verbringt, betont die Unternehmerin, dass sie eine „freundschaftliche Beziehung" zueinander haben und sich nur zum Wohle ihrer gemeinsamen Kinder True (5) und Tatum (10 Monate) sehen.

„Für meine Kinder schiebe ich alles beiseite. Was geschehen ist, ist geschehen, also warum sollte ich noch an etwas festhalten? Ich muss ihn nicht bestrafen, weil ich nicht wieder mit ihm zusammenkommen werde“, stellt die Unternehmerin in der neuen Folge von ‚The Kardashians' klar. Khloé vertraue ihre Kinder lieber ihrem Ex-Partner an als einem Kindermädchen. Trotzdem betont die 38-Jährige, dass sie Tristan immer wieder an „Grenzen“ erinnere. „Niemand ist nur zum Chillen hier, wenn es nicht um die Kinder geht“, erklärt sie.

Der zweifachen Mutter ist bewusst, dass ihr Ex-Freund die Hoffnung auf eine Versöhnung möglicherweise noch nicht aufgegeben hat. „Diese Grenzen sind so wichtig, weil wir dieses Lied und diesen Tanz schon ein paar Mal aufgeführt haben. Ich bin nach einem Betrugsskandal wieder mit ihm zusammen gekommen. Ich weiß also nicht, ob Tristan den Eindruck hat: ‚Oh wow, okay, lass uns das einfach aussitzen und irgendwann kommt sie zu mir zurück'“, schildert sie. „Ich verstehe, warum er das denkt. Es ist also meine Aufgabe, Grenzen zu setzen, damit meine Handlungen das Gegenteil zeigen.“